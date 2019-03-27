Audi выпустит конкурента электрическому седану Tesla Model 3

Audi до 2023 года выпустит электрический седан, об чем заявил главный дизайнер компании зарубежному изданию Autocar.

По словам дизайнера Марка Лихте, в модельном ряду электрических автомобилей будут кроссоверы, спортивные модели и седан по размерам сопоставимый с Audi A4, который составит конкуренцию Tesla Model 3.

Разработка элеткроседана ведется сейчас, а его серийное производство должны начать до 2023 года.

В основе «четырехдверки» ляжет платформа PPE, на которой также построили Porsche Taycan.

На этой платформе создадут и большой кроссовер, созданный по мотивам Audi e-tron GT.

Модели E-tron и E-tron Sportback создавали на другой платформе – MLB, а в основе Q4 E-tron будет использоваться тележка MEB.