Хэтчбек нового поколений только готовится к презентации, но в компании решили опубликовать первые официальные подробности о модели.

Вместе с этим были опубликованы и фото модели, но в камуфляже. Точную дату презентации автопроизводитель пока не приводит, но сообщает, что новый хэтчбек BMW 1-Series получит 302-сильный двигатель, который предложат в топовом исполнении.

Объём двигателя составляет два литра и он оснащен турбиной. Такой же двигатель получил и BMW X2 M35i, представленный осенью прошлого года.

О других силовых установках не сообщается. При этом в компании сообщили, что разработку нового поколения модели они ведут уже несколько лет. Хэтчбек получит новую платформу и передний привод, тогда как актуальная версия заднеприводная.

В списке оснащенности будут присутствовать новые современные системы, которые позволят в том числе и улучшить управляемость.

Кроме этого, новый BMW 1-Series будет отличаться от предшественника более просторным салоном и увеличенным объёмом багажного отделения.