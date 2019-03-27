Модель Porsche 911 сохранит классический двигатель даже в 2030 году

После 2020 года все автопроизводителей максимально сосредоточатся на выпуске электрокаров, в том числе и компания Porsche.

Она уже разработала два электрокара, а по словам представителя Porsche Лутц Мешке в 2030 году все модели марки будут оснащены электрическим двигателем.

При этом 911-ый все равно останется спортивной машиной, оснащенной ДВС.

Мешке подчеркнул, что подобные машины в 2030 году будут нишевыми. Напомним, первым электрокаром Porsche станет Taycan.

На эту модель уже принимают предзаказы, но первые серийные экземпляры появятся только в конце 2019 года.