До 2021 года Seat намерена выпустить 6 электромобилей и гибридов

Seat к 2021 году расширит свой модельный ряд новыми моделями. Как удалось узнать зарубежному изданию Autocar, через два года у автопроизводителя появится шесть гибридных и электрических моделей.

Испанская автомобильная компания сейчас готовит гибридные версии Tarraco и Leon.

Одновременно с выходом гибридного Leon будет представлено новое поколение хэтчбека.

Причем гибридные модели будут выпускаться не только под брендом Seat, но также под суббрендом Cupra. Что касается электрических машин, то Seat выпустит модели Mii и el-Born.

Напомним, Seat входит в состав Volkswagen Group и ранее представители концерна заявляли, что под разными брендами до 2030 года будет выпущено 70 электрических моделей.