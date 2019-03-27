Компания примет участие в автосалоне в Нью-Йорке, где и покажет свой новый кроссовер, призванный сменить в модельном ряду MKC.

Lincoln на тизере показал силуэт нового кроссовера Corsair, презентация которого состоится в середине апреля в Нью-Йорке.

Подробностей о модели в компании не раскрывают. Согласно данным инсайдеров, новинка может получить в моторной гамме 2,0-литровый двигатель EcoBoost, как у Ford Escape.

В последнем мощность силовой установки составляет 248 л.с. Работает двигатель в паре с автоматом и полноприводной системой.

Также в линейке двигателей может оказаться более мощный шестицилиндровый двигатель.