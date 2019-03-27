Компания Citroen показала обновленный седан Citroen C4

Компания Citroen официально распространила фотографии обновленного седана, который уже скоро появится на китайском рынке.

К слову в Китае модель носит название Citroen C4L и ее серьезно обновляли три года назад, а последнее обновление принесло только некоторые изменений в комплектациях.

При этом теперь седан Citroen C4 получил серьезно переработанный салон, а вот моторная гамма осталась прежней и представлена 1,2 и 1,6-литровыми двигателями мощностью 136 и 167 л.с.

Среди трансмиссий предложат пяти- или шестискоростную коробки передач.

Что касается изменений, то в салоне можно отметить появление новой передней панели, рулевого колеса, а также новые декоративные элементы.

Также в интерьере предлагают дисплей и мультимедийную систему с увеличенными экраном до 9 дюймов. Официальные продажи обновленного седана стартуют 28 марта и тогда же будут озвучены и цены.