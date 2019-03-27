Представлен «заряженный» седан Mercedes-AMG A35

Mercedes-AMG подготовила и презентовала высокопроизводительную версию седана, который на европейский рынок выйдет до конца года.

О стоимости модели также как и о точных сроках выхода информации не предоставили. Представленный «заряженный» седан Mercedes-AMG A 35 оснастили двухлитровым двигателем, который выдает 306 лошадиных сил мощности и работает с полноприводной системой.

Показатель крутящего момента составляет 400 Нм, а на колеса его передает восьмискоростная роботизированная КП с двумя сцеплениями.

Как отметили в компании крутящий момент в обычных условиях будет передаваться на переднюю ось, а при необходимости тяга будет распределена в соотношении 50:50.

Разгон автомобиля до первой сотни с системой Race Start, составит 4,8 секунды, а максимальная скорость будет ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.

Что касается дизайна экстерьера, то в передней части использовались решения, как и у хэтчбека А35, где есть увеличенные воздухозаборники и сплиттер.

Задняя часть седана имеет решения от третьей генерации CLS. Для седана предусмотрели пять режимов езды, среди которых Slippery, Comfort, Sport, Sport+ и Individual.