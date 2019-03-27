Как выбрать детское автокресло и не пожалеть потом?

Для обеспечения безопасности и удобства ребенка во время поездки в автомашине необходимо позаботиться о покупке качественного детского автокресла. При решении данной задачи нужно руководствоваться рядом критериев, описанных ниже.

Основные критерии выбора детского автокресла

При выборе автокресла для ребенка нужно изучить его конструкцию, проверить регулировку подлокотников и подголовника, убедиться в легкости управления и удостовериться в возможности изменять наклон спинки. Чтобы купить детское автокресло и в дальнейшем не испытать разочарование в своем выборе, необходимо учитывать следующие особенности:

группа автокресла должна соответствовать возрасту и весу малыша;

способ фиксации кресла;

надежность продавца, занимающегося реализацией данных изделий;

цена понравившейся модели;

комплектация и целостность автокресла;

материал, из которого изготовлен чехол;

легкость снятия чехла;

количество позиций спинки;

максимальный угол наклона в положении «лежа»;

вес автокресла и легкость демонтажа, если его планируется часто доставать из автомобиля;

наличие ручки для переноски автокресла, которая позволит переносить его в случае необходимости без лишних хлопот;

наличие боковой защиты и подголовника;

соответствие изделия международным стандартам качества, что должно подтверждаться сертификатами;

возможность усадить ребенка в автокресло в зимней одежде;

цвет автокресла.

Правила установки детского кресла

Какое бы автокресло ни было выбрано для ребенка, при его установке необходимо соблюдать ряд следующих правил:

кресло устанавливается в строгом соответствии с инструкцией изготовителя;

недопустима установка детского кресла на сиденье с воздушной подушкой безопасности;

дети в возрасте до одного года должны сидеть во время движения автомобиля спиной по ходу езды;

автокресло необходимо зафиксировать чрезвычайно плотно;

желательно устанавливать кресло на заднем сиденье;

верхний край спинки автокресла не должен быть ниже головы ребенка.

Прежде чем приобретать детское автокресло, необходимо усадить в него малыша и убедиться в том, что он чувствует себя в нем комфортно. Кроме того, важно позаботиться о правильной установке автокресла в салоне машины. Это является важным условием обеспечения благополучия всех предстоящих поездок с маленьким пассажиром.