Стартовало серийное производство Toyota Supra нового поколения

Новое поколение японского спорткара начали собирать на заводе Magna Steyr в австрийском Граце.

Первый выпущенный экземпляр Toyota GR Supra получил особую окраску кузова, красные корпуса боковых зеркал и карбоновые вставки в салоне.

Среди особенностей первого купе стала крышка двигателя которую подписал президент Toyota Motor Акио Тойода.

Этот автомобиль уже продан на специальном аукционе за 2,1 млн долларов, причем марка пообещала все вырученные средства направить на благотворительность.

Напомним, Toyota Supra японская марка создавала в сотрудничестве с BMW, причем для купе разработали новую платформу и она легла в основу родстера BMW Z4.

Под капотом Toyota GR Supra установлены моторы баварского автопроизводителя, трансмиссия и даже некоторые детали интерьера и экстерьера.

На российском рынке Toyota Supra тоже будет продаваться, причем ранее сообщалось, что Toyota привезет всего 22 ед. GR Supra, причем они все будут в самой дорогой модификации A90 Edition 1.