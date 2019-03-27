Составлен ТОП-10 самых продаваемых седанов на рынке России

Аналитическое агентство «Автостат» опубликовало рейтинг самых популярных седанов по итогам их продаж за прошлый год.

В общей сложности в прошлом году было реализовано 534,2 тыс. седанов, что на два процента меньше, чем годом ранее.

Возглавил ТОП-10 самых продаваемых седанов на рынке России автомобиль Hyundai Solaris, продажи которого сократились на 4% до 65,6 тыс. реализованных единиц.

Отечественные модели LADA Granta и Vesta оказались на втором и третьем месте списка с показателями 65,2 тыс. (+9%) и 65,1 тыс. (-9%) проданных экземпляров соответственно.

Volkswagen Polo в 2018 году стал четвертым с показателем 59,5 тыс. ед. (+22%), а на пятой строчке оказался седан KIA Rio 59,4 тыс. ед. (-24%).

Далее в рейтинге расположились следующие модели: