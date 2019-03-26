Автомобили Kia в России обзавелись футбольными спецверсиями

Kia в России приступила к продажам футбольных спецверсий Picanto, Rio, Rio X-Line, Optima, Sportage и Sorento Prime. Эти модели посвящены партнёрству корейского автопроизводителя с Лигой Европы UEFA.

Спецверсия Picanto создана на базе версии 1,2 4АТ Comfort, в которой установлены 15-дюймовые колесные диски, светодиодные ходовые огни, мультимедийная система с 7-дюймовым экраном и поддержкой смартфонов, а также камера заднего вида. Футбольная спецверсия доступна для покупки от 818 900 рублей.

Kia Rio и Rio X-Line в спецверсии создавались на базе комплектации Luxe с 1,6-литровым мотором, причем для этих моделей при заказе доступна механическая и автоматическая коробка передач. В Kia Rio и Rio X-Line установлена современная мультимедийная система и камера заднего вида.

Также машины оснащены дисковыми задними тормозами и датчиком света. Заказать популярные модели в РФ можно по цене 907 900 руб. и 957 900 руб. за седан и хэтчбек соответственно.

В Optima UEFA Europa League уже добавлены современные системы помощи водителю. Среди них камеры кругового обзора, ассистент выезда задним ходом с парковки и система контроля слепых зон. Стоимость спецверсии начинается от 1 724 900 рублей.

Кроссоверы Sportage и Sorento Prime в версии UEFA Europa League в дилерских центрах марки можно приобрести по цене от 1 764 900 руб. и 2 531 900 руб. соответственно.