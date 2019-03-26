В Москве выставлен на продажу «Москвич» 1950 года за 2,3 млн рублей

Автор размещенного на сайте «Юла.Авто» заверил, что выставленный на продажу экземпляр автомобиля единственный на всю Россию.

Именно по этой причине за «Москвич» 1950 года житель Москвы просит 2,3 млн рублей.

В объявлении указано, что этот автомобиль является первым серийным, а его пробег составляет всего 2,5 тыс. километров. Под капотом «Москвича» установлен двухлитровый бензиновый двигатель.

Его мощность составляет 120 лошадиных сил, а в паре с мотором работает механическая КП. Среди опций в машине есть кондиционер, гидроусилитель руля, сигнализация, а в отделке салона использовалась кожа.