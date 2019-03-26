Пенсионер из Германии почти 50 лет ждет извинений от BMW

Житель ФРГ Генрих Зандкамп уже 44 года ждет, когда немецкий автопроизводитель извинится перед ним за свое отношение к клиентам.

Зандкамп в 70-годы был владельцем сервиса проката автомобилей и для него он купил в дилерском центре седан BMW 520 (E12) 1973 года выпуска в белом кузове.

Машину из дилерского центра забирал сотрудник сервиса и уже на корпоративной площадке автовладелец заметил, что краска на левой стороне кузова была вздута.

С таким браком немец обратился в сервисный центр, в котором ему предложили несколько вариантов решения проблемы, в числе которых возвращение машины на производство для перекраски, получение компенсации в размере 500 марок или полный отказ от покупки и возвращение автомобиля компании.

Генрих Зандкамп решил выбрать последний вариант, но в BMW решили проблему решить по-другому. Так, они посчитали, что на производстве исключен дефект покраски и обвинили во всем дилерский центр.

Купленный седан был снова возвращен покупателю, но уже в перекрашенном виде. Зандкамп ее не хотел забирать и настаивал на возврате средств. В конце концов дело дошло до суда и пострадавший автовладелец его выиграл у автопроизводителя.

BMW подала апелляцию в Высший областной суд и там уже суд принял сторону компании и заставил Зандкампа забрать уже перекрашенный автомобиль.

Были еще иски, которые подавали на определённых представителей немецкой марки, но в суде так не стали принимать сторону пострадавшего, так как у обвинителя не было нужных доказательств.

Адвокат Генрих Зандкамп посоветовал хранить машину у себя и как можно меньше ею пользоваться.

В итоге за 44 года автомобиль проехал всего 1911 километра и сейчас он находится в прекрасном состоянии.

Вся эта история оказалась в сети благодаря немецким издания, к которым обратился пожилой мужчина.

Сейчас ему 89 лет и он до сих пор ждет, что BMW извинится перед ним. В самой компании об этом не думают, но предлагают забрать ставший раритетным автомобиль в отличном состоянии.