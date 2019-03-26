Обновленный кроссовер Peugept 2008 замечен во время съемок

Модель тестируется для рынка Южной Америки на дорогах Бразилии, в том время как обновлённый глобальный вариант модели появился уже давно.

При этом для южноамериканского рынка паркетник решили обновить только в этом году и его презентация там ожидается в ближайшее время, так как обновленный Peugept 2008 был замечен во время съемок рекламы.

От глобальной версии этот автомобиль будет отличаться иным бампером спереди, а также оптикой и отсутствием накладок на бамперах.

Об изменениях в салоне информации нет, а вот что касается технической части, то тут изменений не произойдет. В моторной гамме автомобиля будет 1,6-литровый атмосферный двигатель и такого же объёма трубомотор.

Среди трансмиссий предложат 5МКП или 6АКП, а вот полноприводной системы в модели не появится. Между тем, для глобального Peugeot 2008 уже готовят смену поколений.