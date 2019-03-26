Названа дата старта продаж нового кроссовера FAW Xenia R8

Китайская компания анонсировала выход нового кроссовера на китайский рынок. Новинка носит название FAW Xenia R8 и создавалась она на платформе Xenia R7, на смену которому кроссовер и приедет.

Как сообщили в компании, FAW Xenia R8 выйдет на рынок в начале июля. Кроссовер в целом получит дизайн от модели Xenia R7, а его габариты будут следующими: 4344/ 1773/1674 мм.

Размер колесной базы составит 2 600 мм. Линейка двигателей будет представлена 1,6-литровым 116-сильным двигателем и 1,5-литровый 150-сильным мотором.

Среди трансмиссий предложат пятискоростную механику или 6-ступенчатый автомат. О стоимости и комплектациях нового FAW Xenia R8 будет объявлено дополнительно.