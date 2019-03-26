Как заработать на старых катализаторах

Не спешите выбрасывать отработанные автомобильные катализаторы. Как ни странно, на них можно неплохо заработать. Существуют компании, предлагающие скупку нейтрализаторов на весьма выгодных условиях.

Кто и как покупает катализаторы?

Катализатор – один из элементов выхлопной системы в автомобиле. Он фильтрует выхлопные газы, очищая их от особенно вредных примесей. Выглядит он как металлический цилиндр, с основой из снабженной каталитическим покрытием пластины. Со временем нейтрализатор вырабатывает свой ресурс, после чего его приходится заменять. Однако снятый катализатор можно сдать, получив за него неплохую сумму.

Скупка катализаторов основывается на комплексном подходе. Вы можете отвезти их в пункт приема, отправить почтой или даже вызвать специалистов на дом. Они оценят устройство и, если вас устроят все условия, сразу выкупят его.

Купленные катализаторы отправляются в цех. Причина сдать автомобильные катализаторы в Москве в том, что при изготовлении этого устройства используются драгоценные металлы. Именно они и интересуют скупщиков. От количества драгметаллов в вашей модели нейтрализатора зависит, какова будет цена устройства.

Продажа и переработка катализаторов

Чтобы продать автомобильные катализаторы в Москве и заработать, следует обращаться в компании, обладающие всем необходимым оборудованием. Каждая сданная запчасть перемалывается на мелкие кусочки, после чего сортируется по группам материалов. Каждая группа впоследствии дробится и проходит другие процедуры, призванные в итоге обеспечить металлы в чистом виде.

Окончательная стоимость нейтрализатора зависит от того, сколько в нем будет обнаружено драгоценных, а сколько обычных, цветных и черных, металлов. Именно поэтому многие организации предлагают расчёт только после частичной или полной переработки устройства. Это важно помнить, если вы решили зарабатывать на продаже обработанных нейтрализаторов.

Самая высокая цена обычно у нейтрализаторов из керамики. Внутри этих устройств можно найти золото, палладий, никель и другие дорогостоящие металлы. После того, как будет произведен прием автомобильных катализаторов в Москве и полный анализ состава нейтрализатора, продавец обычно получает документ, в котором указывается соотношение материалов. Этот документ подтвердит, что с вами рассчитались честно.

Продажа нейтрализаторов может стать отличным бонусом, но важно заметить, что серьезный доход с них можно получить лишь при значительных объемах продаж.