Mitsubishi показала экстремальную версию пикапа Mitsubishi L200

Новинка была представлена в виде прототипа с названием Absolute.

Mitsubishi представила экстремальную версию пикапа L200, технические характеристики которого в компании раскрывать не стали.

При этом была опубликована партия официальных изображений, где можно увидеть, что пикап отличается от обычной версии широкими колесными арками, дополнительным освещением на крыше, красными дверными ручками, а также новыми колесными дисками.

Помимо этого экстремальная модификация получила хромированные элементы, увеличенный дорожный просвет, а также декоративные элементы красного цвета.