Новинка была представлена в виде прототипа с названием Absolute.
Mitsubishi показала экстремальную версию пикапа Mitsubishi L200
26.03.2019 14:03
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Mitsubishi представила экстремальную версию пикапа L200, технические характеристики которого в компании раскрывать не стали.
При этом была опубликована партия официальных изображений, где можно увидеть, что пикап отличается от обычной версии широкими колесными арками, дополнительным освещением на крыше, красными дверными ручками, а также новыми колесными дисками.
Помимо этого экстремальная модификация получила хромированные элементы, увеличенный дорожный просвет, а также декоративные элементы красного цвета.
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