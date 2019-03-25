Немецкий концерн Daimler может закрыть марку Smart, но окончательное решение будет принято до конца этого года.

Дело в том, что это подразделение компании является убыточным, а продажи компактных машин Smart неуклонно снижаются, причем популярность моделей падает практически на всех рынках, где присутствует марка.

Между тем напомним, что недавно в Daimler заявили, что все автомобили Smart в ближайшие годы будут полностью электрифицированы.