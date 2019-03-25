В сообщении ведомства говорится о том, что Toyota отзывает в России 350 автомобилей Toyota GT86, реализованных в период с 9 апреля 2012 года по 18 апреля 2013 года.

В отзывных транспортных средства обнаружили конструктивные особенности клапанного механизма двигателя из-за которых есть вероятность возникновения чрезмерного напряжения, превышающего расчетное.

В результате прочность пружин клапанного механизма снижается, что приводит к его поломке. Это все может привести к неожиданной остановке двигателя и возможному ДТП.

В рамках отзыва владельцам автомобилей бесплатно произведут замену клапанных пружин на модернизированные.