Росстандарт 25 марта объявил об отзывной кампании, которая затрагивает автомобили японской компании Toyota.
Toyota отзывает в России 350 автомобилей Toyota GT86
25.03.2019 17:23
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В сообщении ведомства говорится о том, что Toyota отзывает в России 350 автомобилей Toyota GT86, реализованных в период с 9 апреля 2012 года по 18 апреля 2013 года.
В отзывных транспортных средства обнаружили конструктивные особенности клапанного механизма двигателя из-за которых есть вероятность возникновения чрезмерного напряжения, превышающего расчетное.
В результате прочность пружин клапанного механизма снижается, что приводит к его поломке. Это все может привести к неожиданной остановке двигателя и возможному ДТП.
В рамках отзыва владельцам автомобилей бесплатно произведут замену клапанных пружин на модернизированные.
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