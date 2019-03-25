«КамАЗ» за два месяца увеличил продажи своих грузовиков на 23%

По данным самого автопроизводителя, в первые два месяца 2019 года компании удалось удержать долю в 50%.

В отчетный период было зарегистрировано 4,3 тыс. грузовиков полной массой свыше 14 тонн, а это на 23% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Такие показатели позволили «КАМАЗу» в период январь-февраль занять рыночную долю в 50%.

Если рассматривать долю по модельному ряду, то наибольшая пока у поколения К3 — 37%.

Показатели К4 пока составляют 13%, но годом ранее эти модели занимали всего 5,8% рынка.

В целом в 2019 году «КАМАЗ» намерен реализовать 39 тысяч грузовиков, а также запустить в серийное производство новое поколение машин серии К5.