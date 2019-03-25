Электрическая версия кроссовера Dacia Duster EV замечена на тестах

Кроссовер Duster автопроизводитель отправил на тестирование в Заполярье, где фотошпионам и удалось сделать несколько снимков тестового мула.

Такой вариант модели делают для участия в ледовой серии Andros Trophy в 2020 году. Кроссовер примет участие в EV-гоночном классе.

Dacia Duster EV в виде мула имеет ряд отличий, которые указывают в том числе и на то, что тестируется электрическая версия кроссовера Dacia Duster EV.

Например, в модели имеется плоское днище, где расположился блок аккумуляторов. К тому же в нем иное оформление задней части, а ширина кузова больше.

Еще кроссовер имеет каркас-безопасности, а также спортивные элементы. По информации зарубежных инсайдеров, Dacia Duster EV будет представлен в 2020 году.