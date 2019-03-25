Российский автопроизводитель решил провести модернизацию легендарного внедорожника Lada 4×4. В него внесут ряд улучшений, но мотор и трансмиссия в машине останутся без изменений.
«АвтоВАЗ» модернизирует внедорожник Lada 4×4
25.03.2019 15:37
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Портал «Лада.Онлайн» опубликовал документ со списком основных изменений, которые внедрят в отечественном внедорожнике.
В нем указано, что специалисты автопроизводителя работают по 17 направлениям связанных с модернизацией машины.
В Lada 4×4 появится более тихая печка, салонный фильтр, система выключения фар после остановки мотора, другие форсунки стеклоомывателя и система включения дворников при активации омывателя стекла.
Также заменят дверные уплотнители и установят поводки для полки багажника.
Мотор и трансмиссия останутся прежними. Когда будет представлена доработанная Lada 4×4 пока не сообщается.
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