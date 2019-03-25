Российский автопроизводитель решил провести модернизацию легендарного внедорожника Lada 4×4. В него внесут ряд улучшений, но мотор и трансмиссия в машине останутся без изменений.

Портал «Лада.Онлайн» опубликовал документ со списком основных изменений, которые внедрят в отечественном внедорожнике.

В нем указано, что специалисты автопроизводителя работают по 17 направлениям связанных с модернизацией машины.

В Lada 4×4 появится более тихая печка, салонный фильтр, система выключения фар после остановки мотора, другие форсунки стеклоомывателя и система включения дворников при активации омывателя стекла.

Также заменят дверные уплотнители и установят поводки для полки багажника.

Мотор и трансмиссия останутся прежними. Когда будет представлена доработанная Lada 4×4 пока не сообщается.