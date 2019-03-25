Аналитики из « АвтостатИнфо » посчитали количество кроссоверов и внедорожников в автопарке России по состоянию на начало 2019 года и назвали самые распространённые из них.

Так, в России насчитали почти 10 млн кроссоверов и внедорожников, из которых 12% приходится на модели марки Лада. Из 9,95 млн зарегистрированных SUV 1,237 млн приходится на внедорожники Лады.

Еще 10% автопарка принадлежит кроссоверам марки Toyota или 986,5 тыс. ед. Кроссоверов марки Nissan насчитали 893,5 тыс. ед. и они стали третьими самыми распространенными. Chevrolet и Mitsubishi оказались в первой пятерке с показателями 694 тыс. и 591 тыс. ед.

Среди моделей наиболее распространенным стал LADA 2121, автопарк которого составляет 982,4 тыс. экземпляров.

Chevrolet NIVA стала второй с результатом 619,3 тыс. штук. В тройке лидеров располагается Toyota RAV4 (397,4 тыс. ед.), а четвертым и пятым самым распространенным внедорожником стал «УАЗ Хантер» (397,2 тыс. ед.) и Renault Duster — 371,4 тыс. ед.).

В первой десятке оказались следующие модели: Toyota Land Cruiser (327,9 тыс. ед.), Nissan Qashqai (297,8 тыс. ед.), KIA Sportage (294,8 тыс. ед.), Nissan X-Trail (288,5 тыс.ед.) и Mitsubishi Outlander (243,7 тыс. ед.).