Компания Infiniti начинает онлайн-продажи своих автомобилей в РФ

Пока онлайн-продажей автомобилей марки занялся только один официальный дилер — московский «Автоцентр на Таганке».

При этом до конца года продажи машин через Интернет намерены организовать во всей дилерской сети Infiniti.

В компании уверены, что онлайн-продажа позволит упростить процесс покупки, к тому же таким образом можно сделать предварительный заказ.

Предоплата за машину будет вноситься через систему безопасных платежей.

Если клиент передумает приобретать автомобиль, за который внес предоплату, то ему денежные средства вернут.