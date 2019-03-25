В Porsche могут ограничить перепродажу своих автомобилей

Сейчас руководство компании рассматривает такую возможность и намерено в ближайшее время огласить свое решение.

Как стало известно журналистами зарубежного издания Autocar от представителя Porsche, в компании рассматривают возможность наложения запрета на перепродажу автомобилей.

В частности, производитель намерен запретить продажу автомобиля марки на определенный промежуток времени.

Все это намерены сделать для того, чтобы исключить приобретение машин, особенно ограниченной серии, недобросовестными продавцами, которые перепродают модели клиента по сильно завышенной цене и зарабатывают на этом.