Умельцы сделали из LADA 4х4 «Нивы» уникальный аттракцион

«Нива», которая больше известна в наше время под названием LADA 4х4, уже неоднократно подвергалась различным испытаниям и доработкам. Но то что сделал автомобильный театр «Каскадёр» не подаётся никакой критике.

Из многострадальной «Нивы» создали аттракцион для любителей адреналина.

Для этого в машине приварили боковые двери, а заднюю убрали вовсе, и укоротили кузов, сделав наружный каркас безопасности.

В данном экземпляре при резком торможении машина сразу переворачивается, причем неизвестно станет ли она снова на колеса или так и будет качаться на каркасе безопасности.

«Ниву-перевёртыш» намерены использовать во время выступления каскадёров.