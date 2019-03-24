Российские аналитики провели исследование и озвучили средневзвешенные цены на легковые автомобили по сегментам за прошлый месяц.

Так, в России назвали средние цены на автомобили по сегментам по состоянию на февраль 2018 года. Так, оказалось, что в среднем стоимость одного люксового автомобиля составляет 6,005 млн рублей.

Один седан бизнес-класса в среднем оценен в 2,34 млн рублей, а вот средневзвешенная стоимость автомобиля в популярном сегменте SUV составляет 1,886 млн рублей, сообщает «АвтостатИнфо».

Стоимость одного семейного автомобиля в среднем в прошлом месяце составила 1,795 млн рублей. Автомобили С-класса имеют ценник 922,6 тыс. рублей, а малолитражка оценена в 919,3 тыс. рублей в среднем.

Машины класс В и В+ предлагаются по средневзвешенной стоимости 797,4 и 510,8 тыс. рублей соответственно.