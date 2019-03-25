В Японии очень любят советские автомобили и очередным доказательство этого стал ЛуАЗ-1302, который был сфотографирован в автомастерской Abarth Carrozzeria Macio Yajima.
Украинский ЛуАЗ-1302 в идеальном состоянии нашли в Японии
25.03.2019 00:23
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Машину заметили еще в 2016 году и как сообщили на официальной страничке автомастерской она прибыла в Японию из Австралии.
В целом японская мастерская, где заметили легендарный внедорожник, специализируется на реставрации малолитражек.
ЛуАЗ-1302 как раз относится к таковым. У него установлен 1,2-литровый 40-сильный мотор, механическая коробка передач и постоянный полный привод.
В блоге автомастерской машину именуют как Luzik, причем она находится в коллекционном состоянии.
ЛуАЗ-1302 производился с 1966 по 2002 годы, причем Луцкий автозавод выпускал, как гражданские, так и военные версии легкого внедорожника.
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