Украинский ЛуАЗ-1302 в идеальном состоянии нашли в Японии

В Японии очень любят советские автомобили и очередным доказательство этого стал ЛуАЗ-1302, который был сфотографирован в автомастерской Abarth Carrozzeria Macio Yajima.

Машину заметили еще в 2016 году и как сообщили на официальной страничке автомастерской она прибыла в Японию из Австралии.

В целом японская мастерская, где заметили легендарный внедорожник, специализируется на реставрации малолитражек.

ЛуАЗ-1302 как раз относится к таковым. У него установлен 1,2-литровый 40-сильный мотор, механическая коробка передач и постоянный полный привод.

В блоге автомастерской машину именуют как Luzik, причем она находится в коллекционном состоянии.

ЛуАЗ-1302 производился с 1966 по 2002 годы, причем Луцкий автозавод выпускал, как гражданские, так и военные версии легкого внедорожника.

