Более 31% автомобилей KIA в феврале оформили в кредит

Такие данные приводит российский офис компании, напоминая, что ее автомобили в марте можно приобрести по программам кредитования «Первый» и «Семейный автомобиль».

В прошлом месяце россияне приобрели 8,3 тыс. автомобилей KIA, воспользовавшись программой кредитования KIA Finance. Это соответствует доле 31% от общих продаж марки на рынке.

Чаще всего в России оформляли в кредит по этой программе модель KIA Rio. Доля автомобиля в кредитных продажах составила 41%.

Вместе с тем в компании напомнили, что с первого марта этого года автомобили марки стали доступны по программам льготного кредитования.