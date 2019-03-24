Спецодежда для СТО и не только

Грамотно выбранная и привлекательная спецодежда, наряду с качеством услуг, служит показателем профессионального уровня фирмы. Она подчеркивает ее положительный имидж и способствует развитию бизнеса не хуже самой эффективной рекламы.

Требования к спецодежде

Несмотря на разнообразие узкопрофессиональной спецодежды, все ее разновидности и модели имеют общие черты. Качественная и грамотно выбранная спецодежда обеспечивает безопасные и удобные условия выполнения трудовых обязанностей специалистами. А это положительно отражается на качестве предоставляемых услуг, что способствует увеличению количества клиентов и росту выручки фирмы. Выбрать и заказать спецодежду можно на сайте https://svan.com.ua/specodezhda-1/. Но чтобы сделать грамотный выбор, нужно знать требования к ней. Спецодежда должна обладать следующими свойствами:

Прочность и надежность. Устойчивость рабочей одежды к механическим воздействиям обеспечивает требуемый уровень безопасности здоровья и жизни сотрудников.

Стойкость к частым стиркам. В связи с постоянным использованием персоналом автосервисов смазок и масел спецодежда для СТО нуждается в систематическом уходе.

Эргономичность. Удобство работников достигается за счет использования анатомических вытачек, свободного кроя, сетчатых материалов для вентилирования и др.

Способность отталкивать грязь и воду. Именно для удовлетворения данного требования пошив спецодежды осуществляется с использованием тканей со спецпропитками. Обычно используется водомаслоотталкивающая обработка, обеспечивающая защиту от проникновения в ткань влаги, масел и нефтепродуктов, но не препятствующая воздухообмену.

Имиджевая составляющая спецодежды для СТО

Помимо выполнения практических функций, спецодежда для автосервиса должна обладать высокими эстетическими свойствами. Ее ношение работниками СТО свидетельствует о том, что:

Руководители автосервиса заботятся о сотрудниках, серьезно относятся к своему бизнесу, а потому ответственно подходят к обслуживанию клиентов.

Сотрудники СТО дорожат своей работой, то есть не проявляют халатности и стараются выполнять свои профессиональные обязанности максимально ответственно.

В коллективе, носящем привлекательную рабочую форму, сохраняется благоприятная рабочая атмосфера.

Важно учитывать, что при подборе спецодежды для СТО приобретение одинаковой формы для всех работников нецелесообразно. Это обусловлено тем, что они оказывают разные услуги, а потому подбор спецодежды определяется характером осуществляемых работ.