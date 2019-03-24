Новый кроссовер KIA Sorento снова заметили на тестах

Автомобиль снова заметили на тестах в Южной Корее, а шпионские фото уже опубликовали в Сети. Ожидается, что презентация модели состоится во второй половине этого года, тогда как в продажу она поступит в начале 2020 года.

Новый KIA Sorento получит дизайн в стилистике нового Kia Telluride. В салоне появится большой экран информационно-развлекательной системы, а также изменятся варианты обивки и улучшится шумоизоляция.

Моторная гамма, как ожидается будет представлена бензиновым 240-сильным двухлитровым двигателем и дизельными 2,0 и 2,2-литровыми агрегатами, в паре с которыми будет работать восьмискоростной автомат. Ожидается появление и гибридной версии с 48-вольтовым стартер-генератором.