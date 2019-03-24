Первый электромобиль Mini получит оснащение от BMW i3s

Mini сейчас тестирует свой первый электрический автомобиль и про него уже известны первые подробности.

Как удалось узнать Autoevolution, в британском автомобиле установят силовой агрегат от BMW i3s, причем сам электрический мотор будут производить в Европе, а вот батарея в Mini Cooper SE будет родом из Китая.



Сборка электрического Mini Cooper SE будет организована в Великобритании. В электрокаре установят 184-сильный мотор и батарею на 33 кВт/ч.

Запас хода автомобиля на одном заряде составит 395 км. Источник сообщает, что Mini Cooper SE будет тяжелее бензиновой версии при этом динамические характеристики моделей будут одинаковые.

Презентация Mini Cooper SE должна пройти в 2019 году, а продажи машины должны начаться в 2020 году.