Автоконсьерж – новая уровень сервиса

Любой владелец собственного автомобиля знает, какие это хлопотное дело – поддерживать свое транспортное средство в хорошем состоянии. Необходимо постоянно что-то ремонтировать, посещать сервисы СТО, менять изношенную резину, следить за состоянием всех узлов и механизмов. Достаточно хоть на короткое время отойти от всего этого, как машина вмиг встанет и не сможет нормально функционировать и приносить своему хозяину пользу.

Но чтобы постоянно поддерживать машину в хорошем состоянии, приходится тратить массу времени и усилий, которые часто хочется направить совсем в другие направления. Как же быть в этом случае? – достаточно просто использовать новую услугу автоконсьерж от компании TRUST.IN.UA Это продвинутый вариант для каждого автомобилиста всегда поддерживать авто в идеальном состоянии и не тратить на это ни минуты своего времени!

Как это работает

Автоконсьерж – это современный способ решить свои проблемы с машиной. Пока Вы занимаетесь своими делами, совершенно ни на что не отвлекаясь, представители TRUST.IN.UA сами забирают Ваше транспортное средство прямо из гаража, выполняют с ним все требуемые действия и возвращают в идеальном состоянии назад! Остается только заплатить за такую помощь и больше ни о чем не думать. Заказать услугу автоконсьерж в Киеве и области можно на сайте trust.in.ua.

Какие услуги могут выполняться таким путем? Самые разные, включая следующие:

Ремонт. Водитель компании сам доставит машину в СТО и закажет там требуемый ремонт. При этом компания сама может взять на себя обязанность найти достойный уровень сервиса;

Замена шин, расходных материалов, уборка салона и прочие мелкие, но часто требуемые действия. Зачем серьезному человеку отвлекаться от своих дел на то, чтобы почистить салон, если это сделают специально подготовленные люди;

Отправка машины на мойку, заправку, ее предпродажная подготовка и доставка конечному покупателю! И это далеко не все действия, которые могут взять на себя сотрудники TRUST.IN.UA.

УстановкаGPS-трекера и видеорегистратора, подписание акта приема-передачи ТС происходят очень быстро, и Вы можете чувствовать себя в полной безопасности, доверяя машину постороннему человеку.

Автоконсьерж может стать отличным способом решить свои задачи, не теряя на них нервов, сил и времени. Достаточно просто довериться профессионалам, которые сделают все сами, требуя за помощь вполне посильную каждому плату!