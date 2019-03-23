Похожий на игрушку микромобиль продают по стоимости KIA Rio

В Австралии на онлайн-аукционе Lloyds Online продают родстер Dart, который по размерам не намного больше, чем автомобиль для детей.
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Несмотря на свои размеры Dart является полноценной машиной, в которой установлен 300-кубовый мотор и четырехступенчатая механическая трансмиссия. В
В основе машины лежит немецкий микрокар Goggomobil, причем ее лишили радио, крыши и привычных приборов, а есть только спидометр. В Dart даже двери являлись опцией, но в выставленном на продажу экземпляре они есть.
Стоит отметить, что кузов у родстера выполнен из плексигласа, за счет чего Dart весит всего 345 кг.
В Австралии выпуском Dart занималась компания Buckle Motors. За все время она произвела 700 машин. Выставленный на продажу экземпляр за свою историю проехал 31 600 километров.
Покупатель вместе в уникальным экземпляром получит оригинальную документацию и руководство по эксплуатации.
Сейчас на онлайн-аукционе за родстер дают 15 200 австралийских долларов, что в пересчете почти 700 тыс. рублей. До конца торгов еще осталось 15 дней и возможно за нее выручат еще больше.