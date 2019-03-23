О планах по выпуску электрокара в интервью с зарубежными журналистами рассказал глава компании Стефан Винкельман.

Было сказано, что Bugatti выпустит новый электрический седан в 2023 году. В его основе расположится платформа, на которой создают новый Porsсhe Taycan, который дебютирует этой осенью.

В отличие от последнего модель от Bugatti будет больше похожа на лимузин.

Силовая установка новой модели выдаст порядка 870 лошадиных сил. Также сообщается, что предварительная стоимость седана составит около 700 тысяч евро.