Новый бренд Jetta от Volkswagen представил свои модели

Volkswagen и FAW на китайском рынке под новым брендом Jetta представили седан и два кроссовера.

Автопроизводители в Чэнду показали модели Jetta VS7, Jetta VS5 и Jetta VA3. Первые два автомобиля являются кроссоверами, причем первый семиместный, а Jetta VA3 седаном С-класса.



Jetta VS5 по сути является перелицованным Volkswagen Tharu. Семиместный VS7 стал удлиненным вариантом Tharu, а седан VA3 создали на основе предыдущего поколения Volkswagen Jetta.

Машины оснащаются 1,4-литровым 150-сильным турбомотором и 1,5-литровым атмосферным 112-сильным ДВС.

Трансмиссия будет предлагаться механическая, автоматическая или роботизированная. Привод у всех моделей будет только передний.



Для марки Jetta в 2019 году создадут отдельную дилерскую сеть и в сентябре Jetta VS7, Jetta VS5 и Jetta VA3 уже поступят в продажу.

Производить новинки будут на совместном предприятия FAW-Volkswagen в городе Чэнду.