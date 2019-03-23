УАЗ возобновил работу над новым кроссовером УАЗ 3170

Впервые информация о том, что УАЗ разрабатывает новый кроссовер, появилась еще в 2014 году и с того момента называли разные сроки его выхода.

Дело в том, что реализацию проекта неоднократно откладывали, а в Сети между тем появлялись сообщения, что УАЗ возобновил работу над проектом кроссовера УАЗ 3170.

Недавно снова появились слухи о возобновлении работ, причем теперь сообщается, что кроссовер выйдет уже в 2022 году.

Официально данную информацию в компании не подтвердили и не опровергли. Как известно, для УАЗ 3170 патентовали несколько вариантов дизайнов, из которых только один утвержден и засекречен.

По некоторым данным, утвержденный дизайн кроссовера это тот, который создавался совместно с ателье Pininfarina.

Ранее сообщалось, что новинка не будет иметь рамную конструкцию, а также не станет будущим конкурентом «Патриота».

При этом, при создании 3170 у Патриота будут позаимствованы узлы, однако модели будут собираться на разных линиях.