Новинка ранее была показана на нескольких официальных рендерах, а также в компании раскрывали некоторые подробности о ней.

Несмотря на то, что электромобиль Porsche Taycan только разрабатывается и тестируется, производитель уже ведет прием предварительных заказов.

По некоторым данным, компания уже получила порядка 20 тысяч заявок. Между тем Porsche вывела на тесты серийный электромобиль Porsche Taycan и его уже успели сфотографировать на дорогах недалеко от Копенгагена.

На первый взгляд электрокар не имеет камуфляжной пленки, но на самом деле это не так. По предварительным данным, презентация серийной версии модели состоится в начале осени.

Его силовая установка будет представлена двумя электродвигателями с суммарной мощностью 600 лошадиных сил. Запас хода Taycan составит более 500 км.