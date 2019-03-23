Еще в прошлом году стало известно, что компания Alfa-Romeo разработает новый кроссовер компактных габаритов.

Этот автомобиль должен прийти на смену хэтчбеку Alfa-Romeo MiTo, который снимут с производства в этом году по причине низких продаж и непопулярности автомобилей в таком типе кузова.

Инсайдерам удалось выяснить, что компактный кроссовер от Alfa-Romeo получит название Stella, а его дизайн выполнят в стилистике прототипа Alfa-Romeo Tonale.

Последний показали в Женеве. В модельном ряду компании новинка расположится на ступень ниже кроссовера Stelvio.

Никаких подробностей о технических характеристиках новинки пока нет, но есть данные, что компакт-кросс отправят в серийное производство во второй половине 2020 года.