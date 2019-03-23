Mazda обновила кроссовер Mazda CX-9 для рынка России

Обновленная версия кроссовера Mazda CX-9 появится на российском рынке до конца этого месяца, а еще в этом году привезут в нашу страну и новую Mazda 3, о чем уже сообщалось ранее.

Mazda обновила свой флагманский кроссовер Mazda CX-9 для рынка России, в котором добавили новые опции и комплектации.

Среди изменений в автомобиле можно отметить появление 7-дюймового экрана, вентиляции передних сидений, а также внутреннее зеркало, получившее безрамочный дизайн.

В отделке салона будет использоваться натуральной японский ясень используемый на передней консоли, а также кожа Nappa.

Также в компании рассказали, что флагманская модель в России стала первой, которая получила опцию CarPlay & Android Auto.

Помимо этого кроссовер можно приобрести с отделкой салона тканью в комплектации Active, которая получила ценник 2 795 000 рублей.

В топовом исполнении за 3 357 000 рублей предлагают сдержанную премиальность. Отмечается, что самая дорогая комплектация кроссовера является наиболее востребованной на российском рынке.