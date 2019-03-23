Назван ТОП-3 причин, почему может лопнуть лобовое стекло

Автомобильные эксперты рассказали, по каким причинам в автомобиле иногда может лопнуть ветровое стекло.

В частности, были названы причины по которым лопается стекло без механического воздействия человеком. Так, наиболее распространенной причиной является перепад температуры.

Нередко в холодное время года, автомобилисты сталкиваются с проблемой возникновения трещин на лобовом стекле.

Это связано с тем, при прогреве двигателя многие водители направляют поток воздуха из дефлекторов на лобовик для того, чтобы он оттаял.

Однако резкий перепад температур в такому случае и приводит к тому, что стекло может лопнуть. Еще одной причиной, о которой, вероятно знают многие, являются мелкие камни на дороге.

Они отлетают от протектором автомобилей, которые едут впереди и летят на приличной скорости прямо в лобовое стекло, образуя в нем трещину.

Еще одной причиной, почему может лопнуть лобовое стекло является слабый кузов машины.

При сильных нагрузках на кручение, возникающих при езде по бездорожью, стекло, которое не имеет способности деформироваться, лопается.

Источник: drivenn.ru.