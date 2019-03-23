В компании Jaguar показали, как правильно сидеть за рулем

Компания Jaguar на своем канале опубликовала очень полезную инструкцию по поводу правильной посадки за рулем легкового автомобиля.

В целом правильно настроенное водительское место позволит комфортно управлять автомобилем и лучше его контролировать во время движения.

Стоит отметить, что правильную посадку разрабатывал главный врач британского автопроизводителя доктор Стив Айли.

Он советует избавится от разной мелочевки в карманах, которая может мешать комфортной посадке. Также следует максимально глубоко сесть в кресло и отрегулировать высоте подголовник и наклон спинки.

Помимо этого водитель не должен тянутся к рулевому колесу. Коленки и локти должны быть слегка согнуты, чтобы ничего не мешало рулить и выжимать педали.

Доктор Стив Айли также отметил, что вертикальная посадка позволяет вестибулярному аппарату правильно работать и естественно это позволяет лучше чувствовать автомобиль.

