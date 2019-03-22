Компания Dorcen вывела на рынок новый бюджетный кроссовер G60

Китайский бренд Dorcen появился в 2018 году, а ее основателем, а также инвестором является энергетический холдинг Jiangsu Jintan Changdanghu.

Сейчас молодая марка на домашний рынок вывела новую модель. Речь иде об автомобиле с названием Dorcen G60, который по сути является перелицованной версией Zotye Domy X5.

Dorcen G60 получил от донора интерьер и моторы. Внешность машины слегка переработали, но изменения в основном коснулись оптики, радиаторной решетки и бамперов.

Купить новинку в Китае можно от 59 900 юаней, что в пересчете 570 900 рублей. Причем клиент может выбрать 1,6-литровый атмосферный или 1,5-литровый турбомотор мощностью 116 л.с. и 150 л.с. соответственно.