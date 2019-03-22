Кроме этого американский концерн озвучил и дату презентации нового поколения автомобиля.

Как рассказали в General Motors, новый Chevrolet Captiva поступит в продажу этим летом, а его официальный дебют будет проходить 25 марта в Таиланде.

Модель Chevrolet Captiva нового поколения будет иметь длину 4 655 мм, а размер колесной базы составляет 2 750 мм. В продаже Chevrolet Captiva появится в версии с пяти- и семиместным салоном.

Предполагается, что моторная гамма будет представлена турбированным 1,5-литровым двигателем.

Мощность силовой установки будет 147 лошадиных сил, пару которому составит шестискоростная механика или вариатор.

Система привода будет только на переднюю ось. О ценах и комплектациях автомобиля будет объявлено дополнительно.