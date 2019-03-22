Volkswagen отзывает в России 15 автомобилей Caddy и Passat

В сообщении ведомства говорится об отзыве автомобилей Volkswagen Caddy и Passat. Под действие первого отзыва попадают модели Volkswagen Caddy в количестве 13 экземпляров, которые были реализованы в России в период с 2018 года.

Причиной, по которой автомобили отправят на сервис, неправильно установленный становится наполнитель спинки сиденья.

Из-за этого есть вероятность того, что боковая подушка безопасности в случае ДТП не обеспечит должной защиты.

Также в РФ отзывают два экземпляра Volkswagen Passat, которые могут иметь неправильное исполнение клеевого соединения накладки и рамы люка, что может стать причиной отставания накладки люка от рамы