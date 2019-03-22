Информация об отзывной кампании появилась на сайте Росстандарта.
Volkswagen отзывает в России 15 автомобилей Caddy и Passat
22.03.2019 17:04
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В сообщении ведомства говорится об отзыве автомобилей Volkswagen Caddy и Passat. Под действие первого отзыва попадают модели Volkswagen Caddy в количестве 13 экземпляров, которые были реализованы в России в период с 2018 года.
Причиной, по которой автомобили отправят на сервис, неправильно установленный становится наполнитель спинки сиденья.
Из-за этого есть вероятность того, что боковая подушка безопасности в случае ДТП не обеспечит должной защиты.
Также в РФ отзывают два экземпляра Volkswagen Passat, которые могут иметь неправильное исполнение клеевого соединения накладки и рамы люка, что может стать причиной отставания накладки люка от рамы
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