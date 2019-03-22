Новый внедорожник Mercedes-AMG G 63 получил бронированную версию

Немецкая модель получила защиту салона и усиленную подвеску, а мотор бронеавтомобиля стандартный и выдает 585 лошадиных сил при 850 Нм крутящего момента.

Защита в машине соответствует стандарту CEN 1063 BR6, а значит она способна выдержать обстрел пулями калибра 7,62 x 51 и подрыв одновременно двух гранат под днищем.

В оснащение бронированного Mercedes-AMG G 63 входит защита салона, аккумулятора и блока управления. Также можно доукомплектовать внедорожник системой пожаротушения, усиленной тормозной системой и спецсигналами.

В Inkas отмечают, что из-за увеличения массы внедорожника его динамические характеристики не сильно отличаются от стандартного Mercedes-AMG G 63.

В стоковом исполнении внедорожник до первой «сотни» разгоняется за 4,5 сек. Максимальная скорость составляет 220 км/ч.

Стоимость бронированного «Гелика» составляет 295 тысяч долларов или почти 19 млн рублей.