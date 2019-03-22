Названы ТОП-5 самых дешевых новых универсалов в России

Как отмечается, в последнее время россияне больше выбирают кроссоверы, но при этом фиксируется и небольшое увеличение спроса на универсалы. Сейчас в России самым доступным универсалом является Лада Гранта, предлагаемый на рынке по цене от 461 тыс. рулей.

При этом отмечается, что в базовой комплектации этот универсал имеет небогатое оснащение, а под капотом будет располагаться 87-сильный двигатель, работающий в паре с пятискоростной механикой.

На втором месте с ценником 590 900 рублей минимум расположился Lada Largus. По цене от 676 900 рублей уже можно приобрести Lada Vesta SW со 106-сильным мотором и 5-ступенчатой механикой.

В пятерке самых дешевых универсалов оказались иномарки Ford Focus SW и Kia Ceed SW предлагаемые по цене уже более 1 млн рублей. Так, Ford Focus SW имеет ценник от 1,23 млн, а Kia Ceed SW от 1,61 млн рублей.