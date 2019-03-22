отзыв об авто

Поиск

Угнанный 27 лет назад Mercedes-Benz SL 500 выставили на аукцион

Новости
22.03.2019 16:36
28 0

Выставленный на аукцион Mercedes-Benz SL 500 в ноябре 1991 года был угнан из дилерского центра. 

За машину на онлайн-аукционе Copart намерены выручит 12 008 долларов, причем сам автомобиль после угона практически все время простоял без движения.

Указано, что его пробег составляет 1900 километров, а состояние автомобиля соответствует пробегу, причем бежевый салон сохранил свой первоначальный вид.


Под капотом SL 500 установлен пятилитровый атмосферный V8 мощностью 326 л.с. и 450 Нм крутящего момента.

Трансмиссия у родстера четырехступенчатая автоматическая. С таким мотором родстер способен разгоняться от 0 до 100 км/ч за 6,2 сек. Максимальная скорость – 250 км/ч.

Комментарии
comments powered by HyperComments
﻿