Угнанный 27 лет назад Mercedes-Benz SL 500 выставили на аукцион

Выставленный на аукцион Mercedes-Benz SL 500 в ноябре 1991 года был угнан из дилерского центра.

За машину на онлайн-аукционе Copart намерены выручит 12 008 долларов, причем сам автомобиль после угона практически все время простоял без движения.

Указано, что его пробег составляет 1900 километров, а состояние автомобиля соответствует пробегу, причем бежевый салон сохранил свой первоначальный вид.



Под капотом SL 500 установлен пятилитровый атмосферный V8 мощностью 326 л.с. и 450 Нм крутящего момента.

Трансмиссия у родстера четырехступенчатая автоматическая. С таким мотором родстер способен разгоняться от 0 до 100 км/ч за 6,2 сек. Максимальная скорость – 250 км/ч.