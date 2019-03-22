30 лет простоявший в гараже Bentley продан за 40 млн рублей

Легендарные раритетные машины с возрастом становятся только дороже и очередным доказательством этому стал Bentley 4 ½-Litre 1936 года, который был продан за 454 250 фунтов стерлингов.

В пересчёте это 38,4 миллиона рублей, и стоит отметить что данная модель на аукционе H&H Classics была реализована в два раза дороже оценочной стоимости.



Проданный экземпляр входит в «десятку» выпущенных автомобилей после того, как Bentley перешла под управление Rolls-Royce.

Bentley 4 ½-Litre в свое время выпускался с 4,4-литровым 110-сильным и 3,5-литровым мотором.

Ранее машина принадлежала пилоту Королевских военно-воздушных сил Великобритании Чарльзу Блэкхему.

Он ее эксплуатировал 36 лет, а после она еще 30 лет простояла в гараже. Там ее обнаружили только после смерти владельца.