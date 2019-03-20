Как продать автомобиль после аварии?

Многие автовладельцы стараются избавиться от своих машин после ДТП. Однако при продаже битых авто им приходится решать множество задач, которые не возникают перед владельцами новых машин.

Варианты продажи авто после аварии

Существует несколько способов продажи автомобиля после дорожно-транспортного происшествия. Узнать о том, как продать битое авто после аварии, можно на сайте. Если пострадавшая автомашина подлежит восстановлению, то надо ее отремонтировать и затем продавать. Стоимость в таком случае будет значительно выше. Но во многих случаях приходится продавать авто, которое самостоятельно ездить уже не может. В таких случаях есть следующие варианты продажи:

В текущем виде для последующего восстановления покупателем.

На разборку для последующего использования отдельных запчастей.

На запчасти. В этом случае автовладелец самостоятельно разбирает свою машину и потом продает ее по частям.

Кому продать транспортное средство после ДТП?

В покупке битых автомобилей после аварии могут быть заинтересованы следующие лица:

Простые граждане, располагающие возможностями полностью отремонтировать авто. Обычно они приобретают автомобили, которые подлежат дальнейшему восстановлению.

Перекупщики. Они получают прибыль за счет того, что приобретают дешево битые автомашины, потом производят их восстановление и затем продают гораздо дороже. Эти люди преимущественно покупают авто с незначительными повреждениями.

Фирмы-скупщики, торгующие автозапчастями на вторичном рынке. Их количество достаточно велико в любом городе, так как недорогие автозапчасти для популярных моделей машин пользуются высоким спросом у покупателей.

Фирмы, принимающие участие в государственной программе по утилизации отслуживших автомобилей. Сдав туда авто, можно получить определенные денежные средства – но на руки они их не выдают, а предоставляют для приобретения новой машины.

Предприятия, занимающиеся скупкой металлолома. В них целесообразно обращаться лишь в тех случаях, когда автомобиль не представляет никакой ценности в качестве транспортного средства.

В каком бы состоянии ни находился автомобиль после аварии, для продажи нужно выполнить его оценку. В этих целях следует обратиться за помощью к оценщикам, которые обладают большим опытом в данном виде деятельности и владеют всеми необходимыми знаниями.